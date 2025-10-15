Haberler

Kırklareli'nde Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli'nde Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kamu hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaş memnuniyeti konuları değerlendirildi.

Kırklareli'nde Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Daha sonra kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon, iş süreçlerinde standartlaşma, vatandaş memnuniyeti ve idari uygulamalarda birliğin sağlanması konuları değerlendirildi.

Turan, kamu hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere bağlılık ilkelerinin önemine vurgu yaparak, tüm kurumların çalışmalarını bu esaslar doğrultusunda sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
DEM Partili Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı

Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.