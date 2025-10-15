Kırklareli'nde Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli'nde Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Daha sonra kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon, iş süreçlerinde standartlaşma, vatandaş memnuniyeti ve idari uygulamalarda birliğin sağlanması konuları değerlendirildi.

Turan, kamu hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere bağlılık ilkelerinin önemine vurgu yaparak, tüm kurumların çalışmalarını bu esaslar doğrultusunda sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.