Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak - Haberler

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Kırklareli'nde "Kakava ateşi" yarın yanacak

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 'Kakava ateşi' yarın yanacak

Kırklareli'nde "Kakava Ateşi" yarın yakılacak.

Kırklareli'nde "Kakava Ateşi" yarın yakılacak.

Salgın nedeniyle 3 yıldır gerçekleştirilemeyen Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali bu yıl 2- 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarın kortej ile başlayacak olan etkinlikler kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanında "Kakava Ateşi" yakılacak.

Ardından Sırbistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ile Bosna Hersek'ten gelen ekipler gösterilerini sunacak.

Festivalde Candan Erçetin, Kubat, Ali Altay, Funda Arar konser verecek.

Festival kapsamında çeşitli etkinliklerde düzenlenecek.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Haziran Karagöz Güncel Haberler

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