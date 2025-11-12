Kırklareli'nde, Kahramanmaraş merkezli depremde 231 kişi evlat edinmek için başvuru yapmış

Kırklareli'nde 231 aile, 2023 yılında meydan gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde ailesi yaşamını yitiren çocukları evlat edinmek için başvuruda bulunmuş.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı 8'inci birleşimi Hakan Geriş başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askeri personel için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde şehitler için dua edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Genel Meclisi toplantısında kurum faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Özbaş, konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini söyledi.

Kurum bünyesinde 6 çocuk kuruluşu, 3 engelli kuruluşu, 4 sosyal hizmet merkezi, 2 kadın konuk evi, 2 huzurevi ve şiddet önleme merkezinin olduğunu ifade eden Özbaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6'ıncı büyük bütçeli bakanlık olmasına rağmen bütçenin yüzde 97'sinin karşılıksız yardımlara ödendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın temel amacının hiçbir çocuğun kurumun bakımında değil, aile ortamında yetişmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Özbaş, 2012 yılında başlayan koruyucu projesiyle kentte 43 çocuğun koruyucu aile yanında bakıldığını kaydetti.

Bu yıl 43 çocuk için 8 milyon 439 bin 739 lira koruyucu ailelere ödeme yapıldığını dile getiren Özbaş, "Çocuk, koruyucu aile, sosyal ekonomik destek ve evde bakım gibi hizmetlerde 2025 yılının ekim ayının sonuna kadar ödediğimiz para 302 milyon 458 bin 443 liradır. Bunlar ödediğimiz karşılıksız yardım dediğimiz miktardır." diye konuştu.

Evlat edindirme kapsamında 2025 yılında kuruma 7 müracaat yapıldığını aktaran Özbaş, 3 ailenin müracaatından vazgeçtiğini, 2 ailenin işleminin tamamlandığını, 1 ailenin işlemi devam ettiğini, 2 çocuğun da evlat edindirildiğini bildirdi.

2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem döneminde evlat edindirme başvurularının yüksek olduğuna dikkat çeken Özbaş, şöyle devam etti:

"2023 yılında deprem olduğunda yavrularımız mağdur oldu. İnsanlar gönüllü olarak herkes evlat edinmek istedi. İlimizde yapılan 231 müracaatın hepsi deprem bölgesinden çocuk almak istediklerini belirtmişlerdi. İnsanların iyi niyeti, Türk milletinin duyarlı olması olarak tarif edebiliriz bu durumu. 231 kişi müracaat etmiş, 202 kişi de müracaatından vazgeçmiş. Çünkü bizim ilimize deprem bölgesinden gelen çocuk olmadı. O yüzden vatandaşlarımız evlat edinme taleplerinden vazgeçti."

Özbaş daha sonra yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda meclisin Aile, Çocuk ve Engelli Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi.