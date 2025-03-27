Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak

MHP'den açıklama geldi! Devlet Bahçeli mesaiye başlıyor

Kırklareli'nde Kadir Gecesi'nde Çocuklara Sürpriz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Kadir Gecesi'nde namaza gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakıldı. Müftülük, camiye ilgiyi artırmak için bu sürprizi hazırladı.

Çocuklara kadir gecesinde sürpriz: Ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi'nde namaza gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakıldı.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi'nde namaz kılmaya gelen çocuklara Hızırbey Camisi'nde sürpriz hazırlandı. Kırklareli Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen sürprizde çocuklar namaz kılarken, ayakkabılarının içine gofret ve harçlık bırakıldı. Bu hazırlanan sürpriz ile çocukların camiye ilgisini arttırmak amaçlandığı bildirildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kadir Gecesi'nde çocuklara sürpriz hazırladıklarını ifade ederek, "Ramazan ayında camilerimize zaman zaman yavrularımızı alıştırma adına çocuklarımıza da ufak ufak sürprizler yaptık. Çocuklarımızın ayakkabılarının içine çikolata ve harçlık koyarak onlara bir Kadir Gecesi sürprizi yaptık" dedi.

12 yaşındaki Harun Bilgin, ayakkabısında çikolata ve harçlık görünce çok şaşırdığı belirterek çok mutlu olduğunu söyledi. Oğuz Kaan Kılıç ise daha önce böyle bir sürpriz görmediğini ifade ederek, mutlu olduğunu dile getirdi.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi'nde Çocuklara Sürpriz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.