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Kırklareli'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş

Kırklareli'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş
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Kırklareli Kadın Dayanışması Platformu öncülüğünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar farkındalık yürüyüşü düzenledi. Ayrımcı söylemlere karşı çıkan kadınlar, 'Şiddete hayır' sloganları attı.

Kırklareli'nde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kırklareli Kadın Dayanışması Platformu öncülüğündeki kadınlar, ellerinde "İnadına isyan inadına özgürlük", "Şiddete karşı hayır", "Yaşamak istiyoruz" yazılı dövizlerle Karagöz Parkı'nda toplandı.

Buradan Millet Bahçesi'ne yürüyen kadınlar çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Gökben Şenol, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını söyledi.

Şenol, kadın cinayetlerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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