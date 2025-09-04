Haberler

Kırklareli'nde Kadına Çarpan Tır Sürücüsü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kırklareli'nde bir tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı kadın hastanede tedavi ediliyor.

Kırklareli'nde kadına çarpan tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Halil T. yönetimindeki 39 AEG 242 plakalı tır, Yayla Mahallesi Çamlık Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek G'ye çarpmış, tırın altında kalan kadın ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Halil T. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı kadının ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
