Kırklareli'nde Kadın Filistin Soykırımına Dikkat Çekti

Kırklareli'nde bir kadın, tek kişilik protestosu ile Filistin'de yaşanan soykırıma dikkati çekerek, vatandaşları İsrail ve ABD ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Pınarhisar İlçe Müftülüğünde Kur'an kursu öğreticisi Sünbüle Arslan, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda "İsrail Refah'ta 200 Filistinliyi katletti" pankartı açtı.

Tek kişilik protestosunu yaklaşık 1 saat sürdüren Arslan, vatandaşlardan İsrail ve Amerikan ürünlerini boykot etmesini istedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bireysel olarak dikkati çekmek istediğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik aylardır zulüm uyguladığını ifade eden Arslan, dünya devletlerinin bu zulme sessiz kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bütün dünyanın gözü önünde Filistin'e yönelik vahşetin sürdüğüne işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak farkındalık oluşturmak ve insanları bilinçlendirmek adına, boykota yönlendirmek adına böyle bir eylem yapmayı planladım. İnsanların daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyordum. İnsanlar boykot vesilesiyle Amerikan ve İsrail menşeli ürünler tüketmeyerek, onların kafelerinde kahve içmeyerek, yerli mallarımızı tüketerek bu boykota destek verebilirler. Herkesi bilinçlenmeye davet ediyorum. İnsanlar bana bakıyor, izliyor, bilemeyiz kimin kalbine, ruhuna işleyebiliriz. O yüzden herkesin bireysel olarak da bir şeyler yapmasını istiyorum çünkü çok fazla canımız acıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz, sadece dua ediyoruz. Bu eylemime belirli aralıklarla devam etmek istiyorum."

Arslan, daha sonra meydandan ayrıldı.