Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde sürücü ve yolculara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Tanıtım etkinliğinde yaklaşık 2 bin kişiye uygulama tanıtıldı ve broşürler dağıtıldı.
Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde yaptığı trafik denetiminde sürücü ve yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.
Yaklaşık 2 bin kişiye uygulama tanıtıldı.
Ekipler ayrıca uygulamanın tanıtıldığı broşür dağıttı.