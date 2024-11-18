Kırklareli'nde KADES Uygulaması Tanıtıldı

Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri esnafı ve taksi duraklarını ziyaret etti.

Ekipler, esnaf ve vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi, yaklaşık 800 kişiye uygulama tanıtılarak 200 broşür dağıtıldı.

Ayrıca ekipler vatandaşları, telefonda kendilerini asker, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.