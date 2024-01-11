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Kırklareli'nde KADES Tanıtımı ve Brusella Hastalığına Karşı Mücadele

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını yaparken, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de brusella hastalığına karşı mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulaması'nın ( Kades ) tanıtımını yaptı.

Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipler Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti.

Ziyaretlerde firmalarda çalışanlara yönelik KADES programı anlatıldı.

Brusella hastalığına karşı mücadele

Demirköy ilçesinde üreticiler brusella hastalığına karşı bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler tarafından üreticiler ziyaret edilip hastalıkla mücadele kapsamında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Brusella KADES Sağlık Güncel Haberler

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