Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözatına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 gümüş sikke ve metal obje ile 5 define arama cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel