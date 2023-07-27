Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.