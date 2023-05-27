Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonlarında 2 Tutuklama

Kırklareli'nde kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, para, sahte banknot ve cep telefonları ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 16-22 Mayıs tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1073 gram metamfetamin

2 bin 143 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 7 kök kenevir, 15 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 600 lira, 600 liralık sahte banknotlar, dedektör ile 3 cep telefonu ele geçirildi.