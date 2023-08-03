Kırklareli'nde Kaçakçılık ve FETÖ Operasyonunda 1 Tutuklama

Kırklareli'nde yapılan kaçakçılık, organize suçlar ve FETÖ terör örgütü operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda birçok suç unsuru ele geçirildi.