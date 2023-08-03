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Kırklareli'nde Kaçakçılık ve FETÖ Operasyonunda 1 Tutuklama

Güncel Haberler

Kırklareli'nde yapılan kaçakçılık, organize suçlar ve FETÖ terör örgütü operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçakçılık, organize ve mali suçlar ile FETÖ terör örgütü operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık, organize, mali suçlar ile FETÖ terör örgütüne yönelik 18 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde 15 operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda, 4 tabanca, 150 fişek, sahte pasaport ve kimlik, 16 kablosuz kulaklık, 21 akıllı saat, 18 kaçak parfüm, 83,1 litre kaçak içki, 14 kaçak cep telefonu, 32 kilogram kaçak tütün, 6 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 103 puro, 17,2 litre sahte içki, 100 lira sahte para, 5 faturasız güneş gözlüğü ve bir tabanca icra mili ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırklareli Güncel Haberler

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