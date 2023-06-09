Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan 12 operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda silahlar, kaçak içki, sahte para ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.