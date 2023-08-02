Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonlarında Uyuşturucu, İçki ve Kaçak Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, uyuşturucu, içki ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 56 bin 420 kök Hint keneviri, 28 kaçak kazı malzemesi ve 13 litre kaçak içki bulundu. İlgili olaylarla ilgili işlemler devam ediyor.