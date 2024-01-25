Kırklareli'nde Kaçak Yollarla Getirilen Büyükbaş Hayvanlara İdari Cezai İşlem
Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 81 bin lira idari ceza uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıklardan ari olmayan hayvanların kaçak yollarla getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan kontrollerde kaçak sevkiyat tespit edildi ve hayvanlara el konuldu. Besiciye idari ceza verildi.
Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 81 bin lira idari ceza uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.
Yündalan köyünde yapılan kontrollerde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 11 büyükbaş hayvana el koydu.
Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi. Besiciye 81 bin lira idari ceza verildi.