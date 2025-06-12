Kırklareli'nde Kaçak Yapılaşmaya Karşı Yapı Kontrol Müdürlüğü Kurulacak

Kırklareli'nde Kaçak Yapılaşmaya Karşı Yapı Kontrol Müdürlüğü Kurulacak
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Kırklareli İl Genel Meclisi, kaçak yapılarla mücadele etmek amacıyla bir yapı kontrol müdürlüğü kurulmasına karar verdi. Özellikle pandemi ve deprem sonrası artan kaçak yapılarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi hedefleniyor.

Kırklareli İl Genel Meclisince alınan kararla, kaçak yapıyla mücadele için yapı kontrol müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında Kırklareli İl Özel İdaresi teşkilatında yapı kontrol müdürlüğü kurulmasına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu görüşüldü.

Meclis üyesi ve komisyon başkanı Emin Sertkaya, kent genelinde pandemi ve deprem sonrası çok fazla kaçak yapıya ilişkin şikayet ve tespitlerin olduğunu belirterek, raporda yapı kontrol müdürlüğü kurulmasının uygun olduğu görüşüne yer verdiklerini ifade etti.

Meclis Başkanı Geriş de kaçak yapıların özellikle pandemi sonrası arttığını söyledi.

Vatandaşların şehir yaşamından kırsal alanlara gitmeye çalıştığını ifade eden Geriş, kaçak yapılaşmanın sadece Kırklareli'nin değil, tüm Türkiye'nin sorunu haline geldiğini vurguladı.

Kurulacak müdürlüğün kaçak yapılaşmayla etkin bir mücadele yürüteceğini dile getiren Geriş, "Bizler Kırklareli özelinde kaçak yapıya engel olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yetemiyoruz. Yeni kurulacak müdürlüğe yeterli sayıda personel istihdam edildiği takdirde faydalı olacağı kanaatindeyim. Umuyorum ilimize hayırlı olur ve ülkemize örnek olur." diye konuştu.

Grup başkanlarının konuşmalarının ardından madde, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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