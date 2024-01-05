Kırklareli'nde kaçak tütün ve sigara ele geçirildi
Kırklareli'nde yapılan operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5,5 kilogram kaçak tütün, 2 kilogram kıyılmış tütün ile 9 bin 900 dolu makaron ele geçirdi.
Kırklareli'nde bir işletme kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5,5 kilogram kaçak tütün, 2 kilogram kıyılmış tütün ile 9 bin 900 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.