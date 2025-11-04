Haberler

Kırklareli'nde Kaçak Su Sondajlarına Yönelik Önlemler Alınacak

Kırklareli'nde Kaçak Su Sondajlarına Yönelik Önlemler Alınacak
Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi, su kaynaklarının korunması amacıyla kaçak su sondajlarına karşı önlemler alacak. Meclis toplantısında, su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekilerek, kaçak sondajların yarattığı sorunlar ele alındı.

Kırklareli'nde su kaynaklarının korunması amacıyla kaçak su sondajlarına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında kasım ayı toplantılarına Meclis Toplantı Salonu'nda devam ediyor.

Toplantının ikinci birleşiminde Göletler ve Su Ürünleri Komisyonunca hazırlanan rapor sunuldu.

-"Birileri sadece bahçesini sulayacak diye kaynaklar heba edilmemeli"

AK Parti Grup Başkanı Hicret Şamil Karasu, rapor sonrası yaptığı konuşmada, Kırklareli İl Genel Meclisi olarak su konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi.

Suyun hayati önemde olduğunun altını çizen Karasu, su kaynaklarının korunması noktasında da ciddi adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Sondajlarla alakalı ciddi çalışma yapılmasının zaruri olduğunu vurgulayan Karasu, "Kaçak sondajlar sebebiyle köylerimizin sularında çekilmeler oluyor. İl Özel İdaresi olarak tekrardan sondaj yapmak, açılan kuyudan köye bağlantılarını yapmak zorunda kalıyoruz. Birileri sadece bahçesini sulayacak diye su çıkartırken, bölgemizin ve idaremizin kaynakları boşa gidiyor." diye konuştu.

"Gerçekten kuyu suları çekiliyor"

CHP Grup Başkanı Volkan Ertan da bölgedeki su kaynaklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Özellikle köylerdeki su problemlerinin arttığına dikkati çeken Ertan, "Gerçekten kuyu suları çekiliyor. Kuyularda büyük problemler çıkıyor. Sondaj bağlantılarıyla, elektrik maliyetiyle muhtarlar büyük problemler yaşıyor. Önümüzdeki süreçte bu konuda ciddi olarak çalışmamız gerekiyor." dedi.

Meclis Başkanı Geriş ise kaçak su sondajlarıyla ilgili çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
