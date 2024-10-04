Kırklareli'nde Kaçak Sigara ve Parfüm Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırklareli'nde Romanya plakalı iki otomobilde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi eski sanayi sitesinde park halindeki Romanya plakalı iki otomobille kaçakçılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobillerin yedek lastiklerinde gizlenmiş 450 paket sigara ve 22 parfüm buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.