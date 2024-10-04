Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Kaçak Sigara ve Parfüm Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırklareli'nde Kaçak Sigara ve Parfüm Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Romanya plakalı iki otomobilde düzenlenen operasyonda, yedek lastiklerinde gizlenmiş 450 paket kaçak sigara ve 22 parfüm ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Romanya plakalı iki otomobilde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi eski sanayi sitesinde park halindeki Romanya plakalı iki otomobille kaçakçılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobillerin yedek lastiklerinde gizlenmiş 450 paket sigara ve 22 parfüm buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Romanya 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

Seçil Erzan'dan çok konuşulacak sözler: Yüzümde sigara söndürdüler

 Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı! Yaralılar var

Pikabı bile bile üzerlerine sürüp çok sayıda araca çarparak kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 4 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL? Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı? 5 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Balık, Akrep burcu yorumu! 5 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bu hafta sonu hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 8. hafta programı! Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM? SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında ne oldu? Seçil Erzan savunmasında ne dedi? Osimhen değeri düştü mü (100 milyon Euro)? Osimhen Transfermarkt güncel değeri ne, kaç milyon euro? En Nesyri Transfermarkt değeri güncellendi! En Nesyri piyasa değeri ne kadar oldu? SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024 | Bu Pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu?
title