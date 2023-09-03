Kırklareli'nde Kaçak Sigara Operasyonu: 19 Bin 600 Makaron ve 3 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kırklareli'nde yapılan operasyonda, Kofçaz ilçesinde kaçak sigara ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yapılan aramada, 19 bin 600 makaron ve 3 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.