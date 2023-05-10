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Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Soğucak ve Evrenli köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 7 zanlıyı yakaladı.

İzinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Vize Güncel Haberler

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