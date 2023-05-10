Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Soğucak ve Evrenli köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 7 zanlıyı yakaladı.
İzinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel