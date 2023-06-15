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Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, bölgede yaptığı denetimde 2 zanlıyı yakaladı.

İzinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Vize Güncel Haberler

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