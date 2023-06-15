Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, bölgede yaptığı denetimde 2 zanlıyı yakaladı.
İzinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel