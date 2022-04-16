Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Meleşkoru mevkisinde M.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçak Kazı, Hisarcık, Jandarma, Vize, Güncel, Haberler

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