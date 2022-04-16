Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Meleşkoru mevkisinde M.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Güncel