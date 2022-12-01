Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı Güncel Haberler Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. DEFİNECİLERE SUÇÜSTÜ BASKIN Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Vize Güncel Haberler

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