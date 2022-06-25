Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışlacık köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler Panayır İskelesi mevkisinde Ş.B, N.Ö, F.S, İ.E, H.M. ve Ş.E'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Güncel