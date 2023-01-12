Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kırklareli'nin kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çukurpınar köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel