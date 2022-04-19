Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kale mevkisinde S.T, Ş.B, A.G. ve M.Z.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Güncel