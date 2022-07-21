Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler Balkaya Kalesi mevkisinde M.Y, E.A ve M.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ayrıca, Kırklareli Valiliğince orman yangınları konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla kabahatler kanunu kapsamında "Emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı. AA / Ufuk Ertop - Güncel Kırklareli Hisarcık Vize Güncel Haberler

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