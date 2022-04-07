Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye ve Balkaya köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Balkaya köyünün Kale mevkisinde S.S'yi, Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde de Y.Ç. ve H.K.S'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Kaçak Kazı, Hisarcık, Vize, Güncel, Haberler

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