Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 2 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili dedektör, el çapası ve boşluk arama çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.