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Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 2 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili dedektör, el çapası ve boşluk arama çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde 2 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 1 adet büyük boy dedektör, 1 adet küçük boy el dedektörü, 1 adet el çapası, 2 adet boşluk arama çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Vize Güncel Haberler

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