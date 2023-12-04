Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde 2 şüpheli yakalandı ve izinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Pancarköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, bölgede yaptığı denetimde 2 zanlıyı yakaladı.
İzinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.