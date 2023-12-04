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Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

4 Aralık 2023 12:51 Son Güncelleme: 12:52 Abone Ol

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde 2 şüpheli yakalandı ve izinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.