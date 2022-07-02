Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler Balkaya Kalesi mevkisinde H.T ve M.K'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Ufuk Ertop - Güncel Hisarcık Jandarma Vize Güncel Haberler

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