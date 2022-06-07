Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Ceneviz Mağaralı mevkisinde M.A. ve C.B'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Jandarma Hisarcık Vize Güncel Haberler

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