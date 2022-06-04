Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Demirköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Demirköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamdibey köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler E.Ü. ve Y.Ü'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Güncel