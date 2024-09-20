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Kırklareli'nde Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu, etil alkol ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçak kazı ile uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 50 litre etil alkol ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kaçakçılık Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Suç

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