Kırklareli'nde Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu, etil alkol ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçak kazı ile uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 50 litre etil alkol ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.