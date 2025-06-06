Kırklareli'nde Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kırklareli'nde Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde ve kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçak kazı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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