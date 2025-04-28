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Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında
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Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Vize ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 14 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde organize suçlarla ilgili çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ilçesinde sit alanında iş makineleri ve patlayıcı maddeler kullanılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, 3 kamera, 2 telsiz, gaz maskesi ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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