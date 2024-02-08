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Kırklareli'nde Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli'nde yapılan operasyonda, kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada ise kaçak içki, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırklareli'nde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 31 litre kaçak içki, 10 gram kubar esrar ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kırklareli Uyuşturucu Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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