Kırklareli'nde Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde yapılan operasyonda, kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada ise kaçak içki, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kırklareli'nde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 31 litre kaçak içki, 10 gram kubar esrar ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.