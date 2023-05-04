Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 32 şişe kaçak içki, 8 litre etil alkol ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel