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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 32 şişe kaçak içki, 8 litre etil alkol ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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