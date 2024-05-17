Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli'nde yapılan operasyonda, piyasaya kaçak içki sattığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Lüleburgaz ilçesinde bulunan otomobilde yapılan aramada 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin bulunduğu otomobilde arama yaptı.
Aramada 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.