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Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Sevkiyatına Ceza

Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Sevkiyatına Ceza
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak yollarla getirilen 9 büyükbaş hayvan için hayvan sahibine ve kamyon sürücüsüne toplam 91 bin 323 lira idari ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 9 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişi ile hayvan sahibine 91 bin 323 lira idari ceza uygulandı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe şehir dışından kaçak getirilen hayvanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kontrollerde "Şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 9 büyükbaş hayvana el koydu.

Mezbahada kestirilen hayvanların etleri sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi ile kamyon sürücüsüne toplamda 91 bin 323 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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