Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Sevkine 105 Bin Lira Ceza
Kırklareli'nde kaçak yollardan 57 küçükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak sevkin yapıldığını belirleyerek hayvanlara el koydu.
Kırklareli'ne kaçak yollardan 57 küçükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla küçükbaş hayvan getirildiği bilgisine ulaştı.
Değirmencik köyünde bir ahırda yapılan kontrolde, canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 57 küçükbaş hayvana el koydu.
Hayvanlar mezbahada kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.
Küçükbaş hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 105 bin lira idari ceza kesildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel