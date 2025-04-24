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Kırklareli'nde Kaçak Büyükbaş Hayvan Taşımacılığına 109 Bin Lira Ceza

Kırklareli'nde Kaçak Büyükbaş Hayvan Taşımacılığına 109 Bin Lira Ceza
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde, kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği tespit edilen kişiye 109 bin 390 lira ceza uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanların kaçak yollarla getirildiğini belirleyerek el koydu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 109 bin 390 lira ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.

Bir ahırda yapılan kontrolde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 12 büyükbaş hayvana el koydu. Hayvanlar mezbahada kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Büyükbaş hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 109 bin 390 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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