Kırklareli'nde Kaçak Büyükbaş Hayvan Sevkiyatına 140 Bin Lira Ceza
Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 6 büyükbaş hayvan getiren bir kişiye 139 bin 986 lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların hastalıklardan ari olduğunu belirtirken, el konulan hayvanlar mezbahalarda kestirildi.
Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 6 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 139 bin 986 lira ceza uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.
Babaeski ilçesinde yapılan kontrollerde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 6 büyükbaş hayvana el koydu.
Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.
Besiciye 139 bin 986 lira idari ceza verildi.