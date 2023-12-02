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Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkla Mücadelede Misina Ağları Ele Geçirildi

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Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağları ele geçirildi. Denetimlerde ağlara takılı bulunan balıklar suya bırakıldı.

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağlar ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Kayalı Barajı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, 5 ayrı bölgede suya bırakılmış misina ağlar toplandı.

Denetimlerde ağlara takılı bulunan sazanlar ile diğer canlılar da suya bırakıldı.

Açıklama da denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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