Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkla Mücadele: Misina Ağ Ele Geçirildi
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Kayalıköy Barajı'na serilen misina ağ ele geçirilirken, ağa takılan balıklar tekrar suya bırakıldı.
Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kayalıköy Barajı'na ağ serildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler barajda serili olan ağı topladı.
Ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel