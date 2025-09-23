Kırklareli'nde Kaçak Avcılığa Karşı Denetim Yapıldı

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölünde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Armağan baraj göletinde kaçak balık avcılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Denetimde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, parakete (suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş iğnelerden oluşan düzenek), ele geçirildi.

Paraketeler toplandı, balıklar ise suya bırakıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.