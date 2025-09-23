Haberler

Kırklareli'nde Kaçak Avcılığa Karşı Denetim Yapıldı

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Armağan baraj göletinde kaçak balık avcılığına karşı denetim gerçekleştirdi. Yasaklı parakete ele geçirildi, balıklar ise suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Armağan baraj göletinde kaçak balık avcılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Denetimde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, parakete (suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş iğnelerden oluşan düzenek), ele geçirildi.

Paraketeler toplandı, balıklar ise suya bırakıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
