Kırklareli'nde öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtıldı

Kırklareli Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tanıtım programında, öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin imkanları ve eğitim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nde öğrencilere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtımı gerçekleştirildi.

Fen Lisesinde düzenlenen programa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Dr. Fatih Tümlü ile beraberindeki heyet katıldı.

Programda, öğrencilere akademinin imkanları, fiziki olanakları, eğitim faaliyetleri ve süreçleri hakkında bilgi verildi.

Ardından öğrencilere jandarma birimleri tanıtıldı.

Okul Müdürü Necmi Altıntaş ise tanıtım faaliyetinde bulunan yetkililere teşekkür ederek, programının geleceğini şekillendirecek ve meslek seçimi yapacak öğrenciler için faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
