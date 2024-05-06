Kırklareli'nde Jandarma ve Polis Ekipleri Vatandaşları Trafik Kuralları Hakkında Bilgilendirdi

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri trafik kuralları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında alışveriş merkezinde stant açtı.

Ekipler burada jandarma ve polis ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri tanıttı.

Ardından ekipler vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verilip broşür dağıttı.

Standı ziyaret eden çocuklara da boyama kitabı hediye edildi.